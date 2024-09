Ho pregato con un’amica dalla Madonna di Trevignano Scampata a uno stupro a Parigi un angelo mi ha salvata | Maria Grazia Cucinotta si confessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) In occasione dei trent’anni del film cult “Il Postino”, girato con l’indimenticabile Massimo Troisi,a Il Corriere della Sera ha raccontato di quella esperienza unica: “Mi scelse dai provini. Fu Nathaly Caldonazzo a riferirgli di me. Le sono grata e le voglio bene, anche se non ci parliamo piu?. Mi tremavano le gambe a stare li? seduta di fronte a lui a leggere un copione. Io poi, che sono dislessica Mi mancava la preparazione, non avevo alcuna esperienza”. L’attrice ha avuto a che fare con la dislessia “da giovane, avevo gli attacchi di panico alle interrogazioni. Non sono cresciuta in un quartiere facile, a un certo punto pensarono che fossi drogata, perche? di droga ne girava tanta. Mia madre era disperata. Piu? collassavo e piu? passavo per la scema del villaggio”.