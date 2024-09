Fuori il video di Beatrice di Tedua feat Annalisa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milano, 5 set. (askanews) – Esce oggi ilclip ufficiale di “”, il singolo di– disco di platino – estratto dall’album “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”. Da domani, venerdì 6 settembre, la canzone sarà disponibile in radio. “”, che fin dalla sua pubblicazione ha ricevuto grande approvazione da parte del pubblico, riprende il tema stesso dell’intero album, collegandosi a doppio filo con la donna amata da Dante. Il botta e risposta tra le due voci diche si intersecano per tutta la canzone racconta un amore che ormai sta per finire, una storia che ha rischiato di compromettere le parti coinvolte, con rimorsi e rimpianti di entrambi. Ildi “”, diretto da Martina Pastori per Borotalco.tv, connette il mondo reale con quello fiabesco.