Assicurazioni il futuro è nelle polizze embedded Millennials e Gen Z le vogliono sempre di più

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mai sentito parlare di”? Anche se non avete idea di cosa significhi questa espressione, forse vi sarà capitato almeno una volta di sottoscriverne una. Il termine “insurance” (letteralmente “assicurazione integrata” o “assicurazione incorporata”) fa riferimento aassicurative che possono essere acquistate in combinazione con i prodotti da assicurare, effettuando quindi un’unica transazione. Lo sono ad esempio le coperture assicurative sottoscritte quando acquistiamo un elettrodomestico, leviaggio acquistate insieme al viaggio stesso, quelle che compriamo assieme al biglietto di un evento, in caso di annullamento o impossibilità ad andarci, e così via. Il vantaggio è evidente: sono facili, immediate, spesso consigliate (quindi non si deve nemmeno perdere tempo a capire cosa fare) e sicure.