Acqua il Comitato Abc contro Gesesa | Negato l’accesso agli atti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“LaSpa haalsannita Abc, richiesto per capire se tutto quanto si doveva fare per la corretta gestione del servizio idrico è stato fatto. È un atto gravissimo che dimostra l’arroganza del gestore ed impedisce ai cittadini di sapere se le perdite delle reti colabrodo potevano essere ridotte al minimo. La convenzione del 1992, scaduta da due anni, prevedeva in caso di inadempimento contrattuale degli obblighi assunti da(allora Beneventana servizi) la risoluzione del contratto. La società aveva 6 mesi per provvedere ed invece sono passati 32 anni e non sappiamo se e cosa è stato fatto”. Così in una nota Giovanni Seneca delSannitaBene Comune.