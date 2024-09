Violento temporale nel Leccese | danni a Soleto e lungo il litorale adriatico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unbreve ma intenso ha colpito nel primo pomeriggio di oggi diverse zone della provincia di Lecce, coinvolgendo il capoluogo, l’entroterra circostante e il. Fra i centri maggiormente danneggiati, si segnala, dove i vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore e mezzo per mettere in sicurezza l’area di contrada Pindari. In questa zona rurale, situata tra Galatina e Corigliano d’Otranto, diverse piante di pino sono cadute a causa di un downburst — fenomeno meteorologico caratterizzato da violente raffiche di vento generate da una cellasca. In particolare, in via Antonio Ligabue, tre alberi sono finiti sulla carreggiata, bloccando il passaggio ai residenti. Numerosi altri alberi sono stati dichiarati pericolanti, richiedendo ulteriori interventi di messa in sicurezza.