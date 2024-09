Venezia 81 | la conferenza stampa di Joker | Folie à deux diabolico duetto di Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ogni Romeo ha la sua Giulietta, ogni Jack ha la sua Rose, ogniha la sua Harley Quinn. Per, di nuovo negli scomodi panni di Arthur Fleck, è giunto il momento di fare la conoscenza della sua controparte femminile, amante e imprevedibile braccio destro; e chi, se non la magnetica? In, presentato in concorso a81, ritroviamo il protagonista della pellicola del 2019, e non se la sta passando bene; è stato internato ad Arkham, ed è in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti dello spietato clown. Tra le mura della struttura Arthur lotta con la sua doppia identità, incontra il vero amore e, anche grazie a lei, riscopre la musica dentro di sé. È proprio questa la novità del sequel del fortunato film diretto da Todd Phillips.