Usa nuova strage in una scuola della Georgia Un 14enne ha aperto il fuoco | 4 morti e 30 feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ha solo 14 anni il responsabile dell’ennesimacon armi danegli Stati Uniti, in una. Almeno quattro persone sono morte e 30 sono rimaste ferite nella sparatoria alla Apalachee High School di Winder, nei pressicittà di Athens, prima delle dieci di mattina. Il bilancio deipoteva però essere anche peggiore se le forze dell’ordine non fossero intervenute tempestivamente. Dopo circa due ore il ragazzo è stato arrestato dalla polizia e gli studenti sono stati liberi di tornare dalle loro famiglie Non è ancora chiaro il movente che ha spinto il giovane a seminare morte all’interno dell’istituto. Le immagini in diretta delle tv americane mostravano una forte presenzapolizia ma anche di ambulanze, mentre alcuni studenti erano radunati sul campo da football, mentre l’istituto è stato messo in lockdown.