Sentenza | Università privata deve restituire la somma versata dallo studente che sceglie l’Istituto statale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 - Secondo una recentedel Tribunale civile di Roma leprivate non possono trattenere le somme che centinaia di studenti pagano ogni anno per partecipare alle selezioni e in attesa dell'esito delle prove d'ingresso agli Istituti statali. Test di ammissioneprivate è prima Tutto nasce dal fatto che le prove di ammissione delleprivate si svolgono prima dell'esito di quelle pubbliche, che vedono la graduatoria pubblicata solo a settembre. Così gli studenti si cimentano prima nelle prove delleprivate in attesa di tentare quella unica e nazionale della pubblica.