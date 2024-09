Scomparso da una settimana | l’appello disperato della madre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bologna, 4 novembre 2924 – È da unache la famiglia di Alexandru Olteanu, 28enne di origine romena, non ha più sue notizie. Mercoledì 28 l’ultima traccia prima di spegnere il telefonino e far perdere i contatti. Alessandro, come si fa chiamare, vive da tempo in città, lavorando come manutentore alla Philip Morris di Crespellano. Sul profilo social appare con il nome di Alesandro Perna: è alto un metro e 72, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Quando èindossava una camicia bianca con un disegno floreale. Sarebbe dovuto tornare mercoledì a lavoro, ma nessuno in azienda, né i responsabili né i colleghi hanno sentito e saputo nulla. In questi ultimi giorni, il ragazzo è stato avvistato due volte: la prima nel Modenese, a Castelfranco Emilia e poi a Padova.