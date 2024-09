Sangiuliano resiste La notte social di Boccia | posta mail audio e biglietti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gennaronon si dimette per le polemiche legate alla consulenza, mai avviata formalmente, con Maria Rosaria. Pochi minuti prima delle 16 il ministro della Cultura entra a Palazzo Chigi per incontrare la premier. Un vis a vis da circa novanta minuti, anche se sarebbe durata più l'anticamera del colloquio in sé. Poco dopo esce il comunicato del ministro (mentre da Palazzo Chigi non viene pubblicato niente). Poche righe in cui spiega: «Sono stato a colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ribadire la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata questa mattina al quotidiano La Stampa: mai un euro del Ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosariache, rispetto all'organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata».