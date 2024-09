Perché Bebe Vio gareggerà alle Paralimpiadi di Parigi 2024 con il doppio cognome?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Iniziano oggi lediper la stella azzurra della scherma,Vio. Anzi,Vio Grandis.la fiorettistacon il. Una scelta voluta per rendere omaggio alla madre Teresa. Lei stessa ha spiegato nel dettaglio la motivazione in un’intervista a Fanpage: “È stata una scelta familiare comune di aggiungere ildi mamma, ci tenevamo a farlo per puro orgoglio. Abbiamo impiegato un po’ di tempoè stato veramente un casino fare tutte le pratiche. Pensavamo fosse giusto nei confronti di mamma, della famiglia di mamma, avere quella parte di storia con noi. E lei ne è stata fiera“. Teresa Grandis e il marito Ruggero sono stati al fianco della figlia da quel terribile giorno in cui una meningite fulminante costrinse i medici ad amputare alla ragazzina, appena undicenne, i quattro arti.