Paderno se un massacro viene confessato come emancipazione dobbiamo farci tante domande

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set – Qualche parola su quanto accaduto aDugnano, sulche ha inorridito l’Italia in questi giorni, va spesa necessariamente. Sia per collegarci alla riflessione Filippo Facci che abbiamo rilanciato sul “familicidio”, sia perché molto di questo modo di approcciare alla realtà familiare sembra essere collegato alla modernità. Quanto meno a quella rivoluzionata dopo il Sessantotto e al rapporto sempre più complesso tra genitori e figli. Paolo Crepet, non certo un pericoloso tradizionalista, ha più volte sottolineato quanto il ruolo dei genitori si sia sgretolato negli ultimi decenni. E in un certo senso la spiegazione e confessione “confusa” del minorenne autore deldiqualcosa ci dice. Specialmente quando sostiene di aver agito in nome di una sottospecie di “”.