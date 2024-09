Nascono pochi bimbi? Colpa del governo | Schlein delira e poi terrorizza i pensionati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A Agorà Estate la segretaria del Pd la spara davvero grossa: la denatalità?del. Leggere per credere: "Se abbiamo un problema di denatalità in Italia è perché questoe Giorgia Meloni non capiscono che è esattamente figlio della precarietà. Quello della denatalità è figlio della precarietà del lavoro che colpisce soprattutto giovani e donne, soprattutto al Sud", ha affermato la numero uno del Nazareno. Insomma ilche è in carica da meno di due anni sarebbe la causa di un fenomeno demografico che purtroppo è presente nel panorama italiano (e oseremmo dire occidentale) da diversi decenni. Ma si sa, pur di attaccare l'avversario ci si attacca a tutto. Come anche alle pensioni.