Milan Paulo Fonseca come Pioli | i numeri della difesa sono da paura  Il dato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 4 settembre 2024), larossonera conresta un problemacon Stefano: iclamoroso Nuova stagione, nuovo allenatore ma stessi problemi: unache balla e troppi goal subiti. Sei reti incassate in tre partite di campionato e primatopeggiorSerie A. Non c’è da aggiungere molto per capireilstia navigando in acque poco tranquille. Con l’arrivo di, si pensava che il tecnico avrebbe messo a posto il reparto che lo scorso anno aveva sofferto tanto. Così non è stato, ma anzi c’è stato addirittura un netto peggioramento rispetto all’inizio di campionato sotto la guida di Stefano. Nonostante l’arrivo di un nuovo centrale, che ha subito messo in mostra grandi colpi, la retroguardia del Diavolo continua a dare l’impressione di non essere solida.