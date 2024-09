Mercato chiuso si pensa all’Isernia | Non vogliamo fare la Cenerentola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024)il, l’Ancona può concentrarsi esclusivamente sul campo: come già detto, salvo ulteriori occasioni vantaggiose che si dovessero presentare sul, la rosa dell’Ancona non vedrà altri innesti. Mister Gadda ha infatti più volte espresso la propria soddisfazione per il gruppo di ragazzi che sta allenando, quindi l’Ancona che vedremo ai nastri di partenza sarà quella vista a Recanati e a Senigallia (con la sola aggiunta del portiere Lauzkemis, arrivato lunedì in prestito dal Catania). Eventuali movimenti in entrata avveranno da qui a fine settembre, nel caso in cui qualche giocatore non dovesse più rientrare nel progetto tecnico. L’unico ingresso che potrebbe avvenire da qui a qualche giorno è quello del terzo portiere, nonostante la società sembri intenzionata a puntare sul classe 2006 Samuele Grasso.