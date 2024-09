McDonald’s Roma offerta di lavoro per il nuovo fast food a Primavalle

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 settembre 2024)apre nuove posizioni lavorative a: ricercapersonale per il ristorante nella zona ditorna a investire a, annunciando l’apertura nel quartiere di. Come annunciato nelle settimane scorse su Il Corriere della Città, la nuova catena diha comunicato quasi a sorpresa l’inaugurazione di unstore nella Capitale d’Italia. Per l’attività commerciale che sorgerà nel XIV Municipio, la catena di ristorazione ha aperto negli ultimi giorni delle nuove posizioni lavorative.cerca lavoratori per ilristorante dinella zona diha già aperto le posizioni lavorative per il locale di. Come spiega l’annuncio dipubblicato sul sito ufficiale dell’azienda, i lavoratori dovranno operare in due settori: la cucina e la sala.