Low Tide | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Low: dalallesulDistribuito dalla celebre casa di produzione A24, ilLow– scritto e diretto da Kevin McMullin – potrebbe non suonare famigliare ai più, considerando che non ha goduto di una distribuzione nelle sale italiane. Ecco perché il suo passaggio televisivo è ora da salutare con grande entusiasmo, perché permette agli spettatori appassionati di racconti di formazione di scoprire un piccolo gioiello di questo genere capace di affrontare numerose tematiche molto importanti in quanto assolutamente universali. Uno dei temi principali delLowè infatti la moralità e le scelte personali. L’opera esplora come le circostanze difficili possano spingere i giovani a prendere decisioni sbagliate, mettendo in evidenza il conflitto tra ciò che è giusto e ciò che è più facile.