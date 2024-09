LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi chilometri ancora in tre avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.48tree mezzo, le curve e la pia stanno complicando l’inseguimento una decina di secondi per i tre di testa. 17.45 Si rialza Thomas Champions, rimangono in tre ina 5,5. 15” per loro. 17.43 E occhio che intanto rimangono23” e isono sempre di meno 7,5 in questo momento! 17.4110! 17.3911al traguardo. E la pia si intensifica 17.36 40” a 13dalla fine per Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels) e Thomas Champion (Cofidis). 17.33 Scatto di Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) dal gruppo subito dopo l’ultimo strappetto! Il belga non prende il margine ma allunga il gruppo. 17.