Il Montecatini International Short Film Festival sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 - Una location ricca di fascino per la presentazione della prossima edizione del MISFF -: lo storicodei cortometraggi è approdatoInternazionale d'Artetografica die ha presentato tutte le novità dell’edizione 2024 - in programma dal 5 al 10 novembre aTerme - nel corso di un evento, promosso in collaborazione con la Direzione generalee audiovisivo e Cinecittà , che si è svolto martedì 3 settembre presso l’Italian Pavillion dell’Hotel Excelsior Tropicana diLido. Marcello Zeppi, Presidente del, commenta: «Ladeldi, vero e proprio epicentro delitaliano e internazionale, è il luogo migliore per presentare la nuova edizione del