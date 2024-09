Ferrovia Porrettana si riparte con i disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un guasto ad un passaggio a livello a Casalecchio ha creato una serie diai pendolari che normalmente utilizzano la linearia per muoversi dalla montagna alla città e viceversa. Il danno è avvenuto ieri alle 5.30 del mattino e, come prevedono le procedure, la circolazione è stata immediatamente bloccata. Lo stop è durato fino alle 6.20 quando i treni sono riparti dovendo osservare alcune cautele che in termini concreti si sono tradotti in rallentamenti sulla tabella di marcia, mentre il ritorno alla completa normalità è avvenuto attorno alle 7. I tempi per sistemare le cose sono stati davvero rapidi, ma i problemi creati alle otto corse coinvolte si sono fatti sentire. Un treno è stato cancellato, 3 hanno subito una cancellazione parziale e 5 hanno subito ritardi dai 10’ ai 40’.