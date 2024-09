Fendevo l’aria verso il mio riscatto Quattro sorelle e il sogno di scrivere Vita segnata dal padre poi la svolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Albertina nasce l’8 marzo, una data che diventerà simbolo di lotta e di emancipazione per tutte le donne. È una coincidenza potente, quasi un presagio, perché Albertina, orfana di madre a soli 4 anni, cresciuta in una Milano devastata dalla guerra, nella suaha affrontato rinunce, lutti e la rigidità di unche non sapeva comprendere i suoi sogni. Ma, lei, la "più ribelle e insofferente alla disciplina" delle sue figlie, ha saputo farsi strada contro ogni avversità, lottando per un’istruzione e un lavoro che le permettessero di emanciparsi. "" è il titolo della Memoria in cui racconta la sua, dalla nascita nel 1937 al 1972: "Mi fu dato il nome Albertina come quello del capostipite, vero o presunto, della nostra famiglia. “Come è iniziata, con lo stesso nome deve concludersi“.