Equitazione Federica Sileoni decima nel tecnico individuale del dressage alle Paralimpiadi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si completa il programmadeldell’di Parigi 2024: l’unica azzurra in gara quest’oggi,su Leonardo, si classificanella prova di Grado V, mancando così l’accesso alla prova di freestyle, riservato ai migliori otto binomi della gara odierna. Nel Grado V l’azzurrasu Leonardo conclude al decimo posto con lo score di 68.205, mentre l’oro va alla belga Michele George su Best of 8, prima a quota 76.692, davanti alla tedesca Regine Mispelkamp su Highlander Delight’s, seconda con il punteggio di 73.231, ed alla britannica Sophie Wells su LJT Egebjerggards Samoa, terza con 72.257. Nel Grado IV, senza azzurre al via, si registra la doppietta neerlandese con Demi Haerkens su Daula, oro con lo score di 78.722, che precede la connazionale Sanne Voets su Demantur, argento a quota 76.