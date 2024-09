Diamond League Zurigo quali italiani in gara? Furlani Fabbri e Simonelli in agguato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cinquesaranno protagonisti nella serata di giovedì 5 settembre allo Stadio Letzigrund di(Svizzera), dove andrà in scena l’ultima tappa dellaprima delle finali previste il 13-14 settembre a Bruxelles. Il massimo circuito internazionale itinerante sta giugendo alle sue battute conclusiva e la stagione della grande atletica leggera sta per terminare, ma ci aspetta un grande spettacolo in occasione di questo tradizionale appuntamento agonistico. Riflettori puntati su Mattia, medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giovane talento laziale sta cercando di rientrare tra i migliori sei della classifica generale in modo da meritarsi attli atti conclusivi di settimana prossima in Belgio, ma il primatista mondiale juniores (8.38 metri) dovrà fornire una prestazione di lusso.