Corriere dello Sport – Hummels a un passo dalla Roma | già programmate le visite

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-03 23:37:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:– Dopo Hermoso, che si è già presentato ai suoi nuovi tifosi, lachiude anche per, svincolato come lo spagnolo dopo l’esperienza di cinque anni in Germania con il Borussia Dortmund. Due centrali per De Rossi e tanta esperienza, quella persa con la partenza di Smalling. L’ex Bayern Monaco alla fine ha accettato la proposta dei giallorossi e scartato l’idea di finire al nuovo Galatasaray di Osimhen.con la, campione del mondo con la Germania nel 2014 in Brasile, ha accettato l’offerta delladi un anno di contratto più un altro anno che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze. L’ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni più bonus.