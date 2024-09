Conson lancia il Prato | A Ravenna più cattivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Ci aspetta sicuramente una trasferta molto dura. Affrontiamo il, che nella passata stagione ha visto sfumare il salto di categoria in maniera rocambolesca. Peraltro, quest’estate ha costruito una buonissima squadra". Chiama alla massima attenzione i propri compagni Diegoin vista del debutto nel campionato di serie D (girone D), edizione 2024/25. Debutto che per ilavverrà domenica (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Bruno Benelli di, in casa di una delle squadre più quotate in chiave promozione. Per i ragazzi di mister Maurizio Ridolfi, reduci dall’eliminazione dalla Coppa per mano del Seravezza (vittorioso 1-0 al Lungobisenzio) sarà quindi subito un banco di prova mica da ridere. "Sarà una match tosto. In genere queste gare si preparano da sole, perché gli stimoli vengono in maniera automatica.