CM com – Milanmania Ibrahimovic assente ingiustificato | meno social e vacanze dimostri che il Milan è la sua priorità|Primapagina

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-04 19:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Chi ha ilnel cuore ha passato delle soste decisamente migliori. Sicuramente però questa non è noiosa, anzi. I temi non mancano, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista. Innanzitutto Rafa Leao: questa dev’essere la stagione della svolta. Lo diciamo da diverso tempo, ma il tempo sta scadendo: o cambia davvero rotta, oppure credo dovremo rassegnarci al fatto che Leao sia questo. Cioè un giocatore che ha potenzialità enormi, ma che lascia inespressa una parte del suo talento. Può far vincere le partite, ma si prende troppe pause durante la gara oltre che nella stagione. Il mio consiglio non richiesto è che si dedichi molto di più al campo, laddove per campo s’intende allenamento in settimana, riscaldamento pre partita fatto bene e ovviamente prestazione durante la gara.