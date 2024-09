Cinque anni di soggiorno legale per chiedere la cittadinanza ‘Prima gli italiani’? No ‘italiani prima’ | Magi lancia il referendum

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Questo è unche dovrebbero firmare tutti quelli che si sono detti favorevoli ad una riforma della legge sulla. Questa legislatura probabilmente si concluderà senza una riforma della legge sulla, per questo mettiamo a disposizione lo strumento referendario con un protagonismo delle associazioni di italiani senzaa partire da un punto chiaro: il dimezzamento deglidiper fare richiesta di, non più 10 ma 5”. Così il segretario di +Europa Riccardoall’esterno della Cassazione dopo aver depositato il quesito per ilche intende appunto ridurre da dieci a 5il termine di residenzaininterrotta in Italia per diventare cittadino italiano.