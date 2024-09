Caso Sangiuliano Boccia pubblica le mail del ministero sulla nomina e sui biglietti aerei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Maria Rosariagioca la sua “arma fine di mondo”. E lo fa, ancora una volta, su Instagram. Nella notte, la donna dello scandalo che ha travolto il ministro della Cultura Gennarohato una nuova serie di stories sul suo profilo social, capaci di smentire la versione fornita finora dall’ex direttore del Tg2 e presa per buona dalla premier Giorgia Meloni. L’imprenditrice 41enne posta innanzitutto lo screenshot di una, datata 10 luglio e ricevuta da un indirizzo dal, in cui una funzionaria scrive: “Gent.ma dott.ssa, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla suaquale consigliere del ministro per i grandi eventi“.