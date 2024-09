Carlo e Filippo di Svezia hanno annunciato di aspettare il quarto figlio Le royal family del resto sono sempre numerose Ecco perché

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, poche ore dopo la celebrazione delwedding più chiacchierato dell’anno:die la principessa Sofia aspettano un. Il, dopo i tre principini. La famiglia di quella che, da molti, viene definita come «la coppiapiù bella al mondo», dunque, a breve si allargherà nuovamente. E chissà che, in questo caso, non si tratti di una femmina, dopo i tre maschi – Alexander, Gabriel e Julian – nati rispettivamente nel 2016, 2017 e 2021. Lee il numero di figli Indipendentemente dal genere del futuro o della futurababy, quella die Sofia si prepara ad essere una dellepiùdella nuova generazione.