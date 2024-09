Bonus Carta Docenti | 500 euro per l’aggiornamento degli insegnanti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilè un’iniziativa del governo italiano che assegna un contributo economico aidi ruolo delle scuole statali per promuovere il loro aggiornamento professionale. Un aiuto concreto che possa migliorare il sistema scolastico italiano e aprire le porte a nuove opportunità. Ladel, introdotta con la legge n. 107 del 2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”), ha l’obiettivo di sostenere inell’acquisto di beni e servizi legati alla formazione continua e al. In questo articolo vedremo meglio a quali vantaggi è possibile accedere con l’utilizzo di questo, a chi spetta e come ottenere lain sé., foto Ansa – VelvetMagCos’è il? Ilè unaelettronica che garantisce aiun importo annuale di 500