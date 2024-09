Will Ospreay | Match a 5 stelle? Solo l’opinione di un tizio non sono migliore di Angle o HBK

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Aerial Assassin ridimensiona l’importanza dei giudizi di Dave Meltzerè indubbiamente una delle più grandidella AEW, federazione che lo tiene in altissima considerazione. Le sue capacità sul ringindiscutibili, tanto da aver ottenuto il maggior numero dia 5nella storia del wrestling. Tuttavia, sembra che lo stessostia cercando di ridimensionare l’importanza di questo record. Il dominio dinei rating di Meltzer Con ben 41 incontri valutati al massimo punteggio,detiene il primato per il maggior numero dia 5nella storia, superando Kazuchika Okada fermo a 27. Nonostante il prestigio di queste valutazioni, che riflettonopersonale del noto autore di wrestling Dave Meltzer, come per ogni riconoscimento, anchesimbolico, c’è un forte dibattito sui social.