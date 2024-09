Vecchia centrale altra battaglia Legambiente torna ad alzare la voce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024)e cittadini alzano di nuovo lariguardo alladi A2A costruita in via Vecchio Bersaglio. "Non abbiamo novità sulla caldaia a gas voluta da Linea Green e dallaamministrazione di Lodi, realizzata di corsa a primavera 2022- hanno spiegato ieri gli attivisti- L’unica risposta che abbiamo avuto è stata la promessa di piantumazione di alberelli e rampicanti, un vero e imbarazzante greenwashing che dopo due anni e mezzo dalla promessa non si è ancora realizzato". Oggi il circoloha deciso di scrivere al sindaco di Lodi e all’amministratore delegato di A2A per chiedere conto degli impegni che erano stati presi.