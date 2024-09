Una carrellata di autori Ecco Giallo al Castello Incontri mostre e solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Stasera 3 settembre, alle 18,30, riparte la rassegna "al" con l’inaugurazione della mostra "Matite in" nella corte della villa Smilea di Montale. La mostra, contenente opere di importanti disegnatori e fumettisti su tematiche noir e gialle. La mostra rimarrà aperta fino al 30 di settembre dal lunedì al venerdì nell’orario di apertura della biblioteca oppure su prenotazione (informazioni al 3427720243). "E’ un’opportunità da non perdere – dice l’assessore alla cultura Francesco Barontini – visto che si tratta di artisti di prestigio a livello nazionale". La manifestazione "al", organizzata dal Comune di Montale in collaborazione con Auser e l’associazionePistoia, vive la sua seconda fase dopo il successo di pubblico della prima parte nel mese di luglio.