Tennis ’Bianco & Legno’ chiusura col botto

(Di martedì 3 settembre 2024) Si è concluso con un gran finale il ‘in Bianco, torneo di doppio con racchette di legno e abbigliamento rigorosamente in bianco disputatosi al CircoloLungomare di Cervia. Un evento che ha richiamato molte persone nelle quattro giornate di. Tra le semifinali e le finali è andata in scena una piacevole esibizione, sempre con racchette di legno e abbigliamento d’epoca, che ha visto in campo Raffaella Reggi e Sandra Cecchini, due grandi ex campionesse delitaliano, Paolo Pambianco, altro ex top 200 delle classifiche mondiali Atp, e Raimondo Ricci Bitti, dirigente di rilievo diEurope. Nel tabellone A ha vinto la coppia Foschi-Guidazzi in finale su Tappi-Coatti per 10-4, 4-10, 10-9, mentre nel Tabellone B si è aggiudicata il titolo la coppia Ravaioli-Testi su Ricca-Turolla per 10-4, 6-10, 10-7.