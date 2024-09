Strage a Poltava missili russi su una scuola e un ospedale | 47 morti e oltre 200 feriti Kiev | attacco barbaro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) Almeno 47 persone sono morte in uncon missile dellaa contro la città ucraina di, a circa 400 km a est di. “La città è stata attaccata da duebalistici, che hanno colpito un istituto scolastico e unvicino. Uno degli edifici dell’Istituto delle Comunicazioni è stato parzialmente distrutto. Ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Molte persone sono state salvate, ma più di 180 sono rimaste ferite. Purtroppo, le vittime sono molte. Al momento sappiamo che 41 persone sono rimaste uccise. Le mie più sentite condoglianze a tutti i loro parenti e cari”, le prime informazione diffuse dal presidente Volodymyr Zelensky. La first lady Olena Zelenska, più tardi, ha comunicato che il bilancio è salito a 47e 206. “Una tragedia”, scrive su X sostenendo che “laa ci sta portando via la cosa più preziosa: la vita”.