S’è ristretto il Quint Perché l’Italia è stata esclusa dalla riunione sull’Ucraina

(Di martedì 3 settembre 2024) Poco dopo il suo rientro da Pechino, venerdì Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha riunito alla Casa Bianca gli omologhi di Francia, Germania e Regno Unito, oltre a quello dell’Ucraina, per parlare della situazione in Ucraina. Presenti, con il consigliere del presidente americano Joe Biden: Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Macron; Jens Plötner, consigliere per la politica estera e di sicurezza del cancelliere tedesco Olaf Scholz; Tim Barrow, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico Keir Starmer; Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.