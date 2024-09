Scuole pronte per il 16 settembre Oltre 3 milioni per le manutenzioni Sistemati tutti i danni dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024)rimesse a nuovo eper il suono della prima campanella. Ultimi ritocchi in vista della riapertura del 16: nello specifico per quanto riguarda le materne, alla scuola di Pacciana sono state rinnovate le tinteggiature interne e gli zoccolini danneggiati in seguito all’alluvione di novembre. Nell’infanzia di via Toti, invece, è stato sostituito il pavimento danneggiato con uno nuovo in gomma per tutta la superficie del padiglione. L’investimento per entrambi gli interventi è stato di circa 80mila euro. Il Comune ha inspeso 400mila euro per l’intervento di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia Villa Charitas e 667 mila euro, finanziati con i fondi Pnrr, per quello alla scuola Abatoni.