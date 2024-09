Rimane bloccata nel traffico partorisce in tangenziale | tensione nel torinese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Momenti di grandee gioia sullanord di Torino, dove una donna ha dato alla luce il suo bambino in circostanze davvero straordinarie. Imbottigliata nelin prossimità dell’uscita è, nel territorio di Collegno, la donna ha iniziato ad accusare forti contrazioni, segnando l’inizio di un parto inaspettato. La coppia, in viaggio verso l’ospedale Martini di Torino, si è resa conto che non avrebbe potuto raggiungere il nosocomio in tempo e ha quindi deciso di chiedere aiuto a una pattuglia della polizia stradale che stava monitorando ilall’altezza di Bruere. Gli agenti, pronti a scortarli per superare l’ingorgo, si sono però trovati di fronte a un’emergenza ancora più pressante: le acque della donna si erano rotte, e il parto era imminente.