Prandelli | L’Inter è favorita con un certo margine! Un’altra intriga

(Di martedì 3 settembre 2024) Cesareha parlato della lotta scudetto citandocome ampia. Ma l’ex CT aggiungesquadra come competitor. LOTTA SCUDETTO – L’ex CT Cesare, intervistato da Tuttosport, si è espresso sulla lotta per il titolo: «rimane lae anche con un. Principale competitor?nte l’idea nuova della Juventus. Thiago Motta è uno degli allenatori più bravi, capaci e completi in circolazione. È forse l’unico giovane non rigido sullo sviluppo del gioco, lavora sui princìpi e sugli spazi da occupare, ma senza diktat. La società Juventus ha avuto il coraggio di cambiare tutto quello che andava cambiato, con giocatori giovani e un allenatore con idee molto chiare».