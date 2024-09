Nutella vegana | quanto costa e perché Ferrero la vuole sul mercato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024)ha annunciato l’introduzione della, un nuovo prodotto che mira a mantenere il gusto iconico del famoso spalmabile, ma senza l’uso di ingredienti di origine animale. Questa innovazione, denominata “Plant-Based”, sarà disponibile in alcuni mercati europei a partire dall’autunno del 2024, in coincidenza con il 60esimo anniversario del marchio. Caratteristiche della nuovaLa nuovaè stata sviluppata probabilmente sostituendo il latte con ingredienti vegetali come ceci e sciroppo di riso. Nonostante la modifica alla ricetta,garantisce che il sapore rimarrà fedele a quello della versione tradizionale, promettendo la stessa esperienza cremosa e gustosa che ha resoun nome di riferimento nel settore.