Notizia choc La storica azienda valuta la chiusura di stabilimenti

(Di martedì 3 settembre 2024) È una prima volta che fa molto rumore. La Volkswageninfatti dopo 87 anni di storia ladiin Germania per cercare rendere più efficace il suo programma di taglio dei costi. È una pessimaper il governo Scholz e per tutto il Paese, anche perché verrebbe contemporaneamente messo in discussione il patto di salvaguardia dei posti di lavoro fino al 2029 siglato con i sindacati, che si opporranno con forza al progetto. Le ipotesi sarebbero concentrate su un grande impianto di produzione di veicoli e una più piccola fabbrica di componenti. "L’ambiente economico è diventato ancora più duro e nuovi attori stanno investendo in Europa", spiega l’amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume (foto). "La Germania come sedele sta restando ulteriormente indietro in termini di competitività", aggiunge.