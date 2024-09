Marte chiama Terra | così l’agricoltura spaziale potrà aiutare il nostro Pianeta a sopravvivere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Cereali, riso, frumento, mais, sorgo, legumi, tuberi. E poi lattuga, spinaci, carota, pomodoro, erba cipollina, radicchio, peperoncini dolci, fragole, cavoli ed erbe aromatiche. Sono alcuni degli alimenti freschi che, in un futuro relativamente vicino, si potranno produrre in piattaforme orbitanti come l’ISS o il futuro Lunar Gateway (stazioneNASA in fase di sviluppo in orbita lunare), per integrare l’alimentazione degli astronauti e sostenere gli equipaggi durante i voli di transito verso ilRosso o altre mete. Magari sempre più lontane e nelle future colonie planetarie. A guidarci nella sfida del, tra ostacoli di vario tipo e speranze crescenti, è l’esperta Stefania De Pascale, autrice del libro Piantare patate su. Il lungo viaggio del(Aboca).