Mahmood chi è il fidanzato segretoe modello Noah Oliveira

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)ha un“segreto” che si chiamerebbe, anche se il cantante ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Tuttavia, ospite del podcast “2046” di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Ornella Vanoni ha involontariamente rivelato l’orientamento sessuale dee che il cantante starebbe vivendo una bella storia d’amore: «Se sono stata a casa dia mangiare? Se ha cucinato lui? No, Lui ha unche cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino». Nell’ultima intervista televisiva a Verissimo di Silvia Toffanin si Canale5,si dichiarava ancora single: «Se sono innamorato? Lo ero, ho passato un periodo non bello. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro. A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così.