LIVE Sinner-Paul 7-6 7-6 4-1 US Open 2024 in DIRETTA | l’italiano difende il break di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Solido da fondo, largo il diritto di. L’azzurro ha fretta di andare a dormire, è quasi mezzanotte a New York 0-30 In rete il rovescio dell’americano. 0-15 Stavolta è lunga la volée di rovescio diper ora ha messo in campo il 51% di prime, ottenendo l’83% dei punti. La resa con la seconda è del 55%. Buono il rendimento a rete: 19 punti ottenuti su 23. 4-1 Spingee costringeall’errore di diritto. 40-30prende la rete dopo la risposta e fa male con la volée di rovescio. 40-15 Largo il diritto del n.14. 30-15 Regalo dell’americano, che mette lungo il diritto.sin qui non ha mai mostrato il minimo segnale di cedimento. 15-15libera il braccio da fondo e poi va a segno con una palla corta imprendibile. 15-0 Ace esterno di