L’Hajduk Spalato conquista il ’Previdi’

(Di martedì 3 settembre 2024) Il "Memorial Nardino Previdi", prestigioso torneo giovanile internazionale dedicato ai professionisti del 2009 e 2010 (per i dilettanti, invece, scendevano in campo i 2008 e 2009), ha la sua squadra vincitrice: è la compagine croata del, che ha battuto in finale la Fiorentina per 2-1. Decisive le reti di Cukusic (11’) e Ruso (13’), un uno-due micidiale che ha spento per un momento le energie della viola. I toscani, però, non si sono arresi e al 25’ hanno accorciato con Pagliuso. Non è stato sufficiente, però:, così, ha vinto per la prima volta il trofeo dedicato allo storico e indimenticato dirigente. Prima della finalissima, tra l’altro, sempre in quel del "Ferrarini" di Castellarano si è svolta una partita amichevole tra gli atleti speciali della società "Tutto si muove".