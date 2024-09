La stella del Liverpool spiega come i Reds hanno sfruttato i tifosi del Man Utd contro di loro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 3 settembre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Andy Robertson afferma che ilha avuto il pubblico dell’Old Trafford “esattamente dove volevamo” nella vittoria di domenicail Manchester United. Ibattuto iacerrimi rivali per 3-0 sulcampo grazie alla doppietta di Luis Diaz, assistita da Mohamed Salah, che ha segnato anche la terza rete nel secondo tempo. La situazione sarebbe potuta andare anche peggio per il Manchester United, con Trent Alexander-Arnold che si è visto annullare il suo gol al settimo minuto dal VAR per un fuorigioco su Salah. Tuttavia, anziché dare una spinta aidello United, Robertson ritiene che abbia contribuito a far pendere ulteriormente la bilancia a favore del, mettendo in agitazione i quasi 74.000dell’Old Trafford.