La relazione diventa un incubo | denunciato

(Di martedì 3 settembre 2024) E’ guerra aperta fra un uomo e una donna. Hanno vissuto tempi migliori, bei momenti e una vita di coppia appagante e piena di speranze. Qualcosa però nel tempo è andato storto e, come accade a tanti, la coppia è scoppiata. Ma non è stata una separazione tranquilla (raramente lo è). E’ iniziata infatti la battaglia a colpi di carta bollata e la vicenda è finita negli uffici della Procura di Ascoli che ha indagato per stalking l’uomo, un 49enne sambenedettese difeso dagli avvocati Angelozzi e Ascani. Un’accusa derivante da una serie di messaggi mandati dall’uomo alla donna sia attraverso Messenger (la chat di messaggistica di Facebook) che su WhatsApp.