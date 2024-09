La fotografia surrealista di Helga Stentzel

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 3 settembre 2024) Life&People.it Quando viaggia, la creativaporta sempre in valigia due fili per stendere: uno azzurro che si fonde bene con il cielo e uno verde-beige per gli sfondi con erba o sabbia, oltre all’inseparabile fotocamera, ovviamente. Servono a realizzare la scenografia dei suoi stravaganti e ormai iconici artwork raffiguranti silhouette di animali appese ai fili del bucato. L’orso polare, fotografato in Russia, dinanzi a dolci pendii innevati, il cammello tra le dune del deserto, la mucca ai pascoli verdeggianti. Animali non in carne e ossa ma in tessuto e fantasia, assemblati con i capi d’abbigliamento che escono direttamente dalla lavatrice.