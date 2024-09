Il Napoli di Conte e non solo | parlano Lukaku e Marco Barzaghi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche Antonio Di Gennaro. Di seguito le dichiarazioni del commentatore televisivo ed ex calciatore. “L’Inter è di una spanna superiore rispetto alle altre anche per l’inserimento di giocatori importanti. Non ha avuto la difficoltà che hanno avuto, Juventus, Milan e Roma che hanno cambiato la guida tecnica. Sarà un campionato aperto, l’unica cosa che non mi piace è il mercato aperto a stagione iniziata”.che si sono ritrovati a? Binomio fantastico da un punto vista tecnico ed umano anche. Conosco, è cresciuto a Bari e gli dissi subito che era un predestinato. E’ bravo anche ad entrare nella testa dei calciatori che all’inizio lo detestano per quanto lavorano sul campo, poi però l’adorano nel tempo.