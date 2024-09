Così la propaganda di Mosca si abbatte sulle relazioni Roma-Riad

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) “Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica, o certa interpretazione della cultura islamica, e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall’Arabia Saudita, e l’Arabia Saudita e una nazione che a casa sua applica la sharia. E sharia significa lapidazione per l’adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vada opposte, che non vuole dire generalizzare sull’Islam. Vuol dire porre il problema che c’è in atto un processo di islamizzazione dell’Europa, che è molto distante dai valori della nostra civiltà”. A parlare è Giorgia Meloni, rispondendo a una domandadichiarazioni di Matteo Salvini, contrario alla costruzione del centro culturale islamico a Umbertide, in Umbria.